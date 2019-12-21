Во время вчерашнего обыска на одесском телеканале "Думская TV" представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли только видео с камер видеонаблюдения о том, как собственно этот обыск проводился.

Об этом сообщил создатель сайта dumskaya.net Петр Обухов на своей странице в Facebook.

20 декабря стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в помещении одесского телеканала “Думская TV“.

Обухов считает, что обыски связаны с политической позицией друга собственника телеканала Михаила Шмушковича Алексея Гончаренко, нардепа от “Европейской солидарности”.

Тот накануне призывал Президента Владимира Зеленского уволить руководителя НАБУ Артема Сытника.

Кроме этого, Гончаренко передавал общественности все важные новости с закрытых заседания Кабинета Министров.

“Так вот. НАБУ расследует приватизацию ряда зданий в 2018 году фирмой ООО “Крок вперед”. Поэтому НАБУшники пришли с обысками к Шмушковичу домой и на принадлежащий ему телеканал. Забавно тут то, что Шмушкович никогда был ни сотрудником, ни учредителем упомянутой фирмы, а председателем облсовета и депутатом перестал быть в 2015 году”, – написал Обухов.

Он подчеркнул, что в результате обысков сотрудники НАБУ у Шмушковича не изъяли совершенно ничего, а на телеканале – систему внутреннего видеонаблюдения, на которой был зафиксирован сам обыск.

“На телеканале в итоге изъяли только одну вещь – систему внутреннего видеонаблюдения, которая зафиксировала, как сотрудники НАБУ выдирают камеру у оператора. То есть – улики собственного преступления”, – подчеркнул Обухов.