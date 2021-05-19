Про це повідомляється в Twitter компанії, докладніше пише американський портал The Verge.

Матеріали, які зберігаються в цьому просторі, не  показуватимуться при перегляді галереї на будь-якому пристрої під вашим обліковим записом.

Теку з прихованими фотографіями можна захистити за допомогою пароля або відбитка пальця. На презентації Google продемонструвала таку спроможність на прикладі батьків, які купили своїм дітям цуценя і не хотіли розкрити секрет завчасно. Однак подібна можливість буде корисною не лише для батьків — навіть віддавши іншій людині смартфон, щоб показати кілька світлин, тепер можна не хвилюватися, що вона побачить щось особисте.

Закрита тека спершу буде доступна на смартфонах Pixel, а протягом року з’явиться на інших пристроях Android. У власників Pixel буде можливість зберігати фотографії й відео просто в закриту теку з камери.

  • Раніше повідомлялося, що Google представила бета-версію Android 12 з новим дизайном на конференції Google I/O 2021.