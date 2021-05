Про це повідомляється в Twitter компанії, докладніше пише американський портал The Verge.

Матеріали, які зберігаються в цьому просторі, не показуватимуться при перегляді галереї на будь-якому пристрої під вашим обліковим записом.

Теку з прихованими фотографіями можна захистити за допомогою пароля або відбитка пальця. На презентації Google продемонструвала таку спроможність на прикладі батьків, які купили своїм дітям цуценя і не хотіли розкрити секрет завчасно. Однак подібна можливість буде корисною не лише для батьків — навіть віддавши іншій людині смартфон, щоб показати кілька світлин, тепер можна не хвилюватися, що вона побачить щось особисте.

Закрита тека спершу буде доступна на смартфонах Pixel, а протягом року з’явиться на інших пристроях Android. У власників Pixel буде можливість зберігати фотографії й відео просто в закриту теку з камери.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

— Google (@Google) May 18, 2021