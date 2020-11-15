Американский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг знаменитостей, чье наследие продолжает приносить существенный доход даже после их смерти.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Возглавляет список американский певец, король поп-музыки Майкл Джексон.

Он скончался 25 июня 2009 года. Права на его творчество принесли наследникам 48 млн долларов дохода. Созданный им лейбл Mijac Music, а также долгосрочная сделка с Sony составляют более 70% доходов.

На втором месте — американский детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз (настоящее имя — Теодор Сьюз Гайсел), умерший в 1991 году. Обладатели прав на его книги, среди которых “Гринч — похититель Рождества”, получили 33 млн долларов дохода. В этом году в США было продано почти 6 млн экземпляров книг.

На третьем месте – американский художник-карикатурист, автор комиксов Чарльз Шульц, создавший пса Снупи и его друзей. Художник умер в 2000 году. Его посмертный доход составляет 32,5 млн долларов.

Четвертую строчку занимает американский спортсмен, один из наиболее известных профессиональных гольфистов Арнольд Палмер, который умер в 2016 году. Размер дохода составляет 25 млн долларов (в частности, благодаря продаже товаров под брендом Палмера и сделке с производителем напитков Arizona Beverages).

На пятой позиции американский певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли (умер в 1977 году). Его посмертный доход составляет 23 млн долларов.

В список впервые попал американский баскетболист Коби Брайант, погибший в январе 2020 года вследствие крушения вертолета. Он занял шестое место. Продажа именной коллекции, выпущенной Nike, и автобиографии баскетболиста принесла наследникам 20 млн долларов.

На седьмой позиции умерший в 2019 году рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс). Его посмертный доход за год составил 15 млн долларов.

На восьмом месте – ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор Боб Марли. Он скончался в 1981 году. Дом-музей музыканта, его линейка колонок, проигрывателей и наушников, продажа футболок и зажигалок с его изображением, продажи музыки принесли наследникам 14 млн долларов дохода.

На девятой позиции – британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор Джон Леннон, убитый в 1980 году. Его посмертный годовой доход составил 13 млн долларов (в том числе благодаря авторским правам на песни группы The Beatles).

На десятом месте – американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз Принс (скончался в 2016 году) с доходом в 10 млн долларов. В этом году только в США было продано почти 700 тыс. копий альбома The Purple One.

Одиннадцатую строчку занимает британский певец, автор песен, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри (скончался в 1991 году). Его посмертный годовой доход составил 9 млн долларов.

Двенадцатая позиция – у британского рок-музыканта, певца, композитора, соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона (скончался в 2001 году). Его посмертный годовой доход составил 8,5 млн долларов.

На тринадцатом месте – американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель Мэрилин Монро (скончалась в 1962 году). Образ и имя кинодивы используют почти 100 брендов по всему миру (включая Dolce & Gabbana, Zales и Lego Group). Посмертный годовой доход актрисы составил 8 млн долларов.

Составляя рейтинг умерших знаменитостей с самыми высокими доходами, журнал Forbes опирался на данные MRC Data, IMDbPro и NPD BookScan, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами. Суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов. В рейтинге учитывались доходы с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.