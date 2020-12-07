Представитель омбудсмена Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником ресторана в гостиничном комплексе "Монарх".

Об этом сообщила уполномоченный от ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

“В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса “Монарх”, расположенного в городе Святогорск сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае”, – написала Денисова.

Как сообщает издание “Новости Донбасса”, конфликт между работником отеля и Лисянским мог возникнуть из-за отказа последнего покинуть ресторан в 22:00.

На видео, снятом очевидцем, видно, что охранник предупредил Лисянского, что вызовет полицию. В ответ помощник омбудсвумен начал кричать: “Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?” После этого Лисянский повалил охранника и ударил его ногой. Охранник попытался встать, но его повалили снова.

Сейчас чиновника временно отстранили от работы до 21 декабря – до конца служебной проверки. По ее результатам к представителю омбудсмена будут приняты соответствующие меры.