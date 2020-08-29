Такое мнение он выразил в комментарии “Суспильному”.
По словам Вениславского, с юридической точки зрения Сытник больше не может исполнять полномочия директора НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу.
“Но как прекратить трудовые отношения с ним – очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий директора, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить”, – отметил он.
Первый вариант, по мнению Вениславского – издание президентом указа об увольнении директора НАБУ на основании решения КСУ.
“Самый первый вариант – президент должен издать указ об увольнении главы НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем – пока я не могу сказать”, – заявил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Зеленский увольнять Сытника, если КСУ постановил, что президент не имеет права назначать главу НАБУ, Вениславский заявил:
“Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу”.
По мнению Вениславского, необходимо изменить процедуру назначения руководства НАБУ, и самый быстрый путь — внести изменения в закон о НАБУ, а также, возможно, и в Конституцию.
Вениславский выразил уверенность, что работа НАБУ не будет заблокирована из-за решения КСУ по Сытнику.
“Заблокирована только работа директора НАБУ, поскольку его полномочия прекращены. Кто будет выполнять эти полномочия – вопрос открытый. Скорее всего – его первый заместитель”, — подытожил он.
- Накануне Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое решение было вынесено по конституционному представлению 51 народного депутата, внесенному в КСУ в мае 2020 года.
- В феврале этого года #Буквы сообщали, что народные депутаты собирали подписи для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.
- Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не заплатил большую сумму денег за отдых на охотничьей базе в Ровенской области.
- 13 декабря прошлого года Ровенский апелляционный суд признал Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении. Позже его внесли в государственный реестр коррупционеров.