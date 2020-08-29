Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что после вчерашнего решения КСУ издать указ об увольнении Артема Сытника с поста директора Национального антикоррупционного бюро может лишь Владимир Зеленский.

Такое мнение он выразил в комментарии “Суспильному”.

По словам Вениславского, с юридической точки зрения Сытник больше не может исполнять полномочия директора НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу.

“Но как прекратить трудовые отношения с ним – очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий директора, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить”, – отметил он.

Первый вариант, по мнению Вениславского – издание президентом указа об увольнении директора НАБУ на основании решения КСУ.

“Самый первый вариант – президент должен издать указ об увольнении главы НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем – пока я не могу сказать”, – заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Зеленский увольнять Сытника, если КСУ постановил, что президент не имеет права назначать главу НАБУ, Вениславский заявил:

“Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу”.

По мнению Вениславского, необходимо изменить процедуру назначения руководства НАБУ, и самый быстрый путь — внести изменения в закон о НАБУ, а также, возможно, и в Конституцию.

Вениславский выразил уверенность, что работа НАБУ не будет заблокирована из-за решения КСУ по Сытнику.

“Заблокирована только работа директора НАБУ, поскольку его полномочия прекращены. Кто будет выполнять эти полномочия – вопрос открытый. Скорее всего – его первый заместитель”, — подытожил он.