Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал к немедленному прекращению насилия в Беларуси, освобождению "тысяч невинно задержанных" и конструктивного диалога между руководством страны и обществом.

Об этом он написал у Facebook.

“Мы не можем оставаться равнодушными, а не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Хочу пожелать белорусскому народу с божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства”, – отметил митрополит.

Он высказал мнение, что Белорусская православная церковь имеет те же основания и право просить Константинополь о томосе, что и ПЦУ.

“Хочу пожелать белорусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства. Приобщает свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведения конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса”, – добавил он.

Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.