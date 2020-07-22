Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, во вторник, 21 июля, с официальной страницы президента США Дональда Трампа в Facebook были опубликованы предвыборные рекламные посты со слоганом “Общественная безопасность или хаос и насилие”. При этом в качестве иллюстрации “порядка” было использовано фото Дональда Трампа, который общается с правоохранителями в спокойной обстановке. “Хаос” иллюстрировало фото, сделанное 18 февраля в 2014 году в Киеве. На снимке участники Революции Достоинства пытаются вырвать палку из рук полицейского.
Всего было размещено три рекламных поста с этим снимком (в них был разный текст). Согласно информации в “Библиотеке рекламы” Facebook, автор объявлений снял их с показа.
Стоит отметить, что сам Трамп, а также представители его кампании публично не комментировали инцидент. Ряд известных англоязычных СМИ, как The New York Times, Business Insider и BBC сообщили, что пытались связаться со штабом Трампа по этому поводу, однако ответа так и не получили.
- Ранее соцсеть Twitter удалила предвыборное видео президента США Дональда Трампа из-за использования в ней песни In the End американской рок-группы Linkin Park.
- В июле, за три месяца до выборов, президент США Дональд Трамп принял решение сменить руководителя предвыборного штаба Брэда Парскейла.
- По данным опросов, рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составляет 55%. Это на 15% больше рейтинга Трампа.