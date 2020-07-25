Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В сообщении отмечается, что “по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции”.
Дополнительные меры по “усилению режима прекращения огня” для выполнения достигнутых договоренностей внедрят на местах.
“Начиная с 00:01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН”, – подчеркивается в сообщении.
В штабе отмечают, что такой шаг позволит “не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач”, предупредить возможные провокации, а также “не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН”.
“Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предыдущие договоренности о прекращении огня за более чем шесть лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ”, – говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ.
Также штаб восстанавливает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.
Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Так, будет действовать:
• запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон (дронов);
• запрет на применение огня, включая снайперский;
• запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;
• применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.
Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, “если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и “руководства” вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм”.
О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу.
- В понедельник, 27 июля, под Офисом президента Владимира Зеленского состоится акция протеста из-за условий установления “перемирия” на Донбассе.
- 8 июля на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.