Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к "полному и всеобъемлющему прекращению огня" на линии разграничения на Донбассе, которое должно вступить в силу с 27 июля 2020 года.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В сообщении отмечается, что “по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции”.

Дополнительные меры по “усилению режима прекращения огня” для выполнения достигнутых договоренностей внедрят на местах.

“Начиная с 00:01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН”, – подчеркивается в сообщении.

В штабе отмечают, что такой шаг позволит “не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач”, предупредить возможные провокации, а также “не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН”.

“Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предыдущие договоренности о прекращении огня за более чем шесть лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ”, – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ.

Также штаб восстанавливает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.

Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.

В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Так, будет действовать:

• запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон (дронов);

• запрет на применение огня, включая снайперский;

• запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;

• применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, “если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и “руководства” вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм”.

О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу.