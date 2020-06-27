Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в третий раз перенесла свою свадьбу из-за саммита Европейского союза, назначенного на ту же самую дату.

Об этом сообщает Euronews.

Свадьба Метте Фредериксен и ее партнера Бо Тенгберга была назначена на 18 июля, но в этот день было созвано специальное совещание лидеров ЕС для обсуждения борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Фредериксен отметила, что откладывает свадьбу ” для защиты интересов Дании “.

“Я с нетерпением жду возможности выйти замуж за этого фантастического человека. Но это не будет так просто, и теперь заседание Совета в Брюсселе было созвано именно на субботу, в июле, когда мы запланировали свадьбу. Вскоре нам удастся пожениться. Я с нетерпением жду, чтобы сказать “да” Бо (который, к счастью, очень терпелив)”, – добавила она.

Отмечается, что это уже третий раз, когда 42-летняя Фредериксен откладывает свой брак. Сначала она перенесла свою свадьбу в 2019 году из-за всеобщих выборов, а затем в начале этого года из-за пандемии.