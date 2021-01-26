На фоне критики правительства за его реакцию на эпидемию коронавируса и распада коалиции премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Однако это еще не означает, что он покинет должность.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Италии Серджио Маттарелла.

Во вторник, 26 января, Маттарелла встретился с Конте, обсуждали желание последнего покинуть пост, занимаемый с 2018 года.

Маттарелла предложил правительству Конте остаться у власти для решения текущих дел и назначил консультации по этому поводу, которые начнут с 27 января.

Что предшествовало?

COVID-кризис. Как известно, Италия была и остается одной из наиболее пострадавших от эпидемии стран Европы. Ученые считают, что коронавирус циркулирует в стране с сентября 2019 года.

С начала эпидемии в Италии зафиксировано почти 2,5 млн случаев COVID-19, более 85 тысяч пациентов погибли (это один из самых высоких показателей в мире и второй в Европе — больше (более 98 тысяч) только в Великобритании).

Сейчас Италия 8-я в мире 2-я в Европе (после Испании) по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

Ранее члены организации “Noi Denunceremo”, которая была создана в апреле для представления интересов родственников людей, умерших в Бергамо, одном из наиболее пострадавших регионов, подали судебный иск против итальянских властей. В нем утверждается, что представители власти не сделали достаточно, чтобы предотвратить распространению болезни.

В июне “Noi Denunceremo” обращалась в прокуратуру Бергамо с просьбой расследовать, нет ли в действиях представителей власти состава преступления. Тогда Конте допросили в прокуратуре в качестве свидетеля, но уголовное расследование против него не начали.

Сегодня около 500 родственников людей, умерших после заражения COVID-19, в суде требуют компенсацию в размере 122 млн долларов (100 млн евро).

Политический кризис. Неудача с борьбой с коронавирусом — не единственная проблема Конте. На прошлой неделе ожидалось, что Сенат проголосует за вотум недоверия правительству Конте, но этого удалось избежать.

Однако Конте не смог собрать большинство в Сенате. На днях бывший премьер Италии Маттео Ренци вывел свою партию “Живая Италия” из правящей коалиции. Это произошло после того, как Конте заявил о планах потратить более 200 млрд евро (243 млрд долларов) из фонда ЕС для восстановления экономики страны.

Без поддержки Сената правительство Конте не смогло бы в дальнейшем проводить реформы. Теперь он будет пытаться задействовать новых потенциальных партнеров по коалиции.

Его оставшиеся союзники — левоцентристская “Демократическая партия” и популистское Движение пяти звезд — объявили, что будут поддерживать Конте и в дальнейшем.

Если Конте потерпит неудачу, президент может предложить другого кандидата в премьеры. Если и это не сработает, могут быть назначены новые парламентские выборы. По плану выборы должны состояться в 2023 году.