Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находился на этом посту с 2012 года, объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

Об этом сообщает агентство ВВС.

65-летний политик много лет страдает хроническим заболеванием – язвенным колитом (воспалительным заболеванием слизистой оболочки кишечника).

Он отметил, что не хочет, чтобы его болезнь мешала принятию важных решений, и извинился перед японским народом за то, что не смог завершить свой срок полномочий.

“Я принял решение не продолжать свою работу на посту премьер-министра… Я хотел бы искренне извиниться перед народом Японии за то, что покинул свой пост, когда до конца срока моих полномочий остался один год, а также на фоне проблем с коронавирусом”, – подчеркнул Абэ.

Политик уточнил, что с середины июля состояние его здоровья начало ухудшаться, и он нуждается в лечении. Абэ добавил, что не хотел бы, чтобы проблемы со здоровьем сказывались на принятии государственных решений.

Он будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет назначен преемник.

Стоит отметить, что из-за своего заболевания политик ушел с поста премьер-министра в 2007 году. Абэ был переизбран на эту должность в 2012 году и занимал ее все это время.

Среди всех глав правительств Японии он лидирует по продолжительности пребывания на посту.

Абэ имеет репутацию консерватора и националиста. Его экономическая политика получила название “абэномика” (она была призвана оживить экономику Японии, а главным методом была искусственная девальвация иены путем удвоения денежной массы в стране).

Кроме того, Абэ поддерживал реформы в государственном секторе, которые бы способствовали привлечению инвестиций, меры по стимулированию из бюджета различных программ, направленных на развитие инфраструктуры, а также оказание помощи районам, пострадавшим от природных катаклизмов.