Про це Трюдо повідомив у своєму Twitter, розмістивши відповідні фото та відео.
“Настала наша черга зробити щеплення, тож ми із Софі це зробили. І ми раді, що зробили це!” – наголосив політик.
Він також зауважив, що дуже важливо захистити своїх рідних від коронавірусу, і закликав робити щеплення.
Як повідомляють міжнародне агентство Reuters та канадська телекомпанія CTV, Трюдо із дружиною отримали щеплення першою дозою вакцини від компанії AstraZeneca.
Вакцинацію проводили в п’ятницю, 23 квітня, в аптеці в Оттаві.
Як відомо, Софі Грегуар-Трюдо у березні минулого року перехворіла на коронавірус. Через це Джастін Трюдо з іншими членами родини перебував на самоізоляції.
Do your part. Get your shot. https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/gaI55ctJa9
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2021
Варто зазначити, що раніше департамент охорони здоров’я Канади підтвердив зв’язок між вакцинацією проти коронавірусу препаратами AstraZeneca та Covishield й утворенням тромбів. Водночас зазначалося, що “потенційний ризик є дуже рідкісним, і переваги вакцин у захисті проти COVID-19 перевищують потенційні ризики”.
У березні цього року в країні зупинили застосування AstraZeneca для людей молодше 55 років. Як інформує CTV, в Онтаріо та інших канадських провінціях уже дозволили вакцинувати AstraZeneca дорослих людей віком від 40 років.
Наразі понад 11 млн канадців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
- Раніше органи охорони здоров’я Канади заявили, що в країні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу, яка сильно вдарила по молодому населенню.