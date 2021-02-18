Обращение в администрации правительства опубликовано на его странице в Facebook.

Гахария объяснил это решение политическими разногласиями, а также с противоречиями по поводу ареста оппозиционера.

“Вчера суд приговорил Нику Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения. Это человек, который особо не уважал грузинскую должность, и это человек, который призывал наших граждан штурмовать парламент 20 июня и был одним из организаторов вторжения в парламент, но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым”, – заявил грузинский премьер.

Гахария подчеркнул, что уходит с поста, потому что не смог найти общий язык со своей командой.

“Поэтому исходя из того, что я к сожалению, не смог добиться единого мнения со своей командой по этому вопросу, я решил уйти с должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов”, – сказал Гахария.