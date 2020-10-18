Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу пришло письмо с неизвестным белым порошком. В письме угрожали применить по отношению к нему "Новичок".

Об этом со ссылкой на правящую партию “Хорватское демократическое содружество” (ее возглавляет Пленкович) сообщает телеканал N1.

Письмо отправили в штаб-квартиру партии на имя Пленковича.

“Сотрудники ХДС вызвали полицию, и она забрала конверт с подозрительным содержанием для расследования”, — заявили в партии.

Сообщается, что в тексте были слова “для предателей одно из лекарств – “Новичок”.

Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.

2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.