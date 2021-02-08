Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Иерусалимском суде, что он не виновен по одному обвинению во взяточничестве и трех обвинениях в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Об этом сообщает CNN.

Явка Нетаньяху в суд в понедельник стала второй с момента официального начала судебного разбирательства по делу о коррупции в мае.

“Я подтверждаю письменное заявление, переданное суду от моего имени”, – сказал он, имея в виду свое заявление, которое поступило в суд месяцем ранее. Там он утверждал, что не виновен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром Израиля, который предстал перед судом в качестве обвиняемого.

В самом серьезном случае Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих льгот на сумму более 1 миллиарда шекелей (более 300 миллионов долларов) в пользу телекоммуникационной компании “Безек”, контролируемой его другом-миллионером Шаулем Еловичем. В обмен на это израильский премьер получил благоприятное освещение на новостном сайте, а также смог влиять на формулировки в материалах и выбор сюжетов.

Кроме того, Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

Также следствие полагает, что Нетаньяху состоит в сговоре с владельцем газеты “Едиот ахронот” Арноном Мозесом и в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета якобы печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Возле суда собрались десятки демонстрантов, выступающих против Нетаньяху, многие несли уже знакомые плакаты с надписью “Министр преступности”.

Его сторонники тоже пришли к суду. Один из них нес плакат с надписью: “Ты никогда не останешься один, Нетаньяху”.

В воскресенье вечером премьер-министр выступил с заявлением, в котором призвал сторонников оставаться дома из-за пандемии.

“Я знаю, что вы хотите дать мне силы перед лицом ложных дел против меня. Но мы живем во время мутаций [COVID-19], распространяющихся по миру, даже в Израиле, поэтому для вашего здоровья я прошу вас – не приходите завтра”, – сказал он, добавив, что суд над ним представляет собой попытку переворота смещения его с должности.

“Все понимают, что это явная попытка свергнуть могущественного премьер-министра и создать таким образом левое правительство во главе с [лидером оппозиции Яиром] Лапидом”, – заявил он.

По израильским законам Нетаньяху не должен уходить в отставку, даже при условии, что он находится под судом. Он будет вынужден покинуть пост только в случае обвинительного приговора.