Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

По словам Бориса Хари, советника премьера, у Кику были симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать тест на COVID-19. Тест оказался положительным.

Теперь Кику будет дистанционно выполнять свои обязанности.

18 ноября в эфире телепередачи Кику сообщил, что из двух последних составов кабмина (с министрами Демпартии и без них) только у него и двух министров еще не было коронавируса.

По состоянию на 8 декабря, в Молдове у 1709 человек диагностировали коронавирус. Таким образом, общее число заразившихся в стране с начала эпидемии увеличилось до 119 204 человек. Также за последние сутки 22 человека умерли от осложнений. В больницах 288 пациентов с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии.