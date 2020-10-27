Об этом сообщает RMF24.
Моравецкий заверил, что запрет не затрагивает те случаи, когда жизнь беременной женщины находится под угрозой. По его словам, это решение касается только “евгенических причин” аборта.
“Я порекомендую всем женщинам пройти дородовое обследование. Очень важно учитывать развитие ребенка на как можно более ранней стадии. Каждый ребенок и каждая женщина является и будет предметом нашей большой заботы”, – сказал премьер.
Также он прокомментировал протесты, которые проходят по всей стране с прошлого четверга и призвал воздерживаться от агрессии.
“Сегодняшние беспорядки, ситуации, которые являются актами агрессии, нападения, не должны иметь места, мы будем твердо бороться с ними, потому что они нарушают общественный порядок”, – сказал Моравецкий.
Он обратился к молчаливому большинству польских семей и поблагодарил их за “душевное спокойствие”.
- В городах Польши продолжаются протесты, связанные с ограничением права женщин на аборт. Во второй день только в столице на улицы вышли около 10 тысяч человек.
- Накануне в Киеве под зданием посольства Польши в Украине прошла акция протеста, связанная с введением польским правительством запрета на аборты по медицинским показаниям.