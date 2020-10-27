Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на протесты, которые начались в стране после решения Конституционного суда об усилении запрета на аборт.

Об этом сообщает RMF24.

Моравецкий заверил, что запрет не затрагивает те случаи, когда жизнь беременной женщины находится под угрозой. По его словам, это решение касается только “евгенических причин” аборта.

“Я порекомендую всем женщинам пройти дородовое обследование. Очень важно учитывать развитие ребенка на как можно более ранней стадии. Каждый ребенок и каждая женщина является и будет предметом нашей большой заботы”, – сказал премьер.

Также он прокомментировал протесты, которые проходят по всей стране с прошлого четверга и призвал воздерживаться от агрессии.

“Сегодняшние беспорядки, ситуации, которые являются актами агрессии, нападения, не должны иметь места, мы будем твердо бороться с ними, потому что они нарушают общественный порядок”, – сказал Моравецкий.

Он обратился к молчаливому большинству польских семей и поблагодарил их за “душевное спокойствие”.