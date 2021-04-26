Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

“В рамках головування Польщі у Вишеградській групи прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав сьогодні на 12:00 [13:00 за київським часом] термінове засідання у форматі відеоконференції прем’єр-міністрів Вишеградської четвірки”, – написав він.

Зустріч буде присвячена “російським актам саботажу у Чехії, ескалації Росією ситуації в Україні та в Білорусі, а також співпраці Вишеградської групи щодо зміцнення безпеки в регіоні”.

Раніше Чехія заявила про причетність РФ до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році під Врбетіце. У зв’язку з цим з країни були вислані 18 співробітників російського посольства, яких влада запідозрила у шпигунстві.