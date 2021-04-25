Прем’єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

Про це він заявив у неділю, 25 квітня, в ході телезвернення.
“Я сьогодні йду у відставку для проведення дострокових парламентських виборів 20 червня. Парламент два рази поспіль не обере нового прем’єра, після чого законодавчий орган силою закону розпуститься і будуть призначені позачергові вибори”, – сказав Пашинян.
При цьому він заявив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра до проведення виборів.
Пашинян додав, що на прийдешніх виборах висуне свою кандидатуру на пост глави уряду Вірменії від партії “Цивільний договір”.
Зазначається, що уряд Вірменії в повному складі також пішов у відставку.
Політична ситуація в Вірменії загострилася після оголошення про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Опозиція країни звинуватила Нікола Пашиняна в капітуляції, а в столиці Вірменії почалися протести.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- 19 жовтня Генеральна прокуратура Азербайджану звинуватила збройні сили Вірменії у нападі на нафтопровід Баку-Новоросійськ. У Єревані звинувачують Баку в брехні.
- Азербайджан і Вірменія домовилися про нове гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі з півночі неділі, 18 жовтня.
- 31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.