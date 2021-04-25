Прем’єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори в країні.

Про це він заявив у неділю, 25 квітня, в ході телезвернення.

“Я сьогодні йду у відставку для проведення дострокових парламентських виборів 20 червня. Парламент два рази поспіль не обере нового прем’єра, після чого законодавчий орган силою закону розпуститься і будуть призначені позачергові вибори”, – сказав Пашинян.

При цьому він заявив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра до проведення виборів.

Пашинян додав, що на прийдешніх виборах висуне свою кандидатуру на пост глави уряду Вірменії від партії “Цивільний договір”.

Зазначається, що уряд Вірменії в повному складі також пішов у відставку.

Політична ситуація в Вірменії загострилася після оголошення про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Опозиція країни звинуватила Нікола Пашиняна в капітуляції, а в столиці Вірменії почалися протести.