Об этом Моравецкий написал на своей странице в Facebook.
По его словам, польское правительство работает в стабильном режиме.
“В связи с контактом с человеком, который заразился COVID-19, согласно всем процедурам я отправляюсь на карантин”, – написал он.
К слову, с начала эпидемии в Польше подтверждено 135 тысяч случаев коронавируса. 3,1 тысячи больных не справились с болезнью и умерли, а более 82 тысяч поляков выздоровели.
- Ранее, 8 октября, глава Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин учитывая подтвержден коронавирус у его подчиненного. Характерных симптомов инфицирования у политика нет, однако самоизоляция является вынужденной мерой.
- 5 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что она контактировала с зараженным COVID-19 человеком.