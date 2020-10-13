Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий временно перешел на удаленный режим работы. Политик самоизолировался после тесного контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом Моравецкий написал на своей странице в Facebook.

По его словам, польское правительство работает в стабильном режиме.

“В связи с контактом с человеком, который заразился COVID-19, согласно всем процедурам я отправляюсь на карантин”, – написал он.

К слову, с начала эпидемии в Польше подтверждено 135 тысяч случаев коронавируса. 3,1 тысячи больных не справились с болезнью и умерли, а более 82 тысяч поляков выздоровели.