Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отменил все запланированные визиты и пошел на самоизоляцию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Дело в том, что политик контактировал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который получил положительный тест на коронавирус.

Пока у Кошты нет симптомов коронавируса. Он уже сдал биоматериал для проведения теста. Результатов пока нет.

Отметим, что премьер Португалии отменил запланированные визиты на Сан-Томе и Принсипи и в Гвинею Биссау.

Кошта и Макрон встретились вчера, 16 декабря, в Париже. Политики тепло поздоровались на публике, однако оба были в масках. После этого Макрон пригласил своего гостя на рабочий обед. Они обсудили приоритеты предстоящего председательства в Совете Европы, которое начнется в следующем месяце.