Об этом сообщает агентство Reuters.
Дело в том, что политик контактировал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который получил положительный тест на коронавирус.
Пока у Кошты нет симптомов коронавируса. Он уже сдал биоматериал для проведения теста. Результатов пока нет.
Отметим, что премьер Португалии отменил запланированные визиты на Сан-Томе и Принсипи и в Гвинею Биссау.
Кошта и Макрон встретились вчера, 16 декабря, в Париже. Политики тепло поздоровались на публике, однако оба были в масках. После этого Макрон пригласил своего гостя на рабочий обед. Они обсудили приоритеты предстоящего председательства в Совете Европы, которое начнется в следующем месяце.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом COVID-19. Тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.