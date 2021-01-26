Covid-19 Украина

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Премьер Шмыгаль объяснил, будут ли начислять штрафы за несвоевременно уплаченную коммуналку

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что штрафы и пеня за несвоевременно уплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут.

Вторник, 26 января 2021, 10:39

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в эфире программы “Свобода слова”.

Премьер-министр отметил: “Во-первых, была установлена ​​предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за кубический метр. Во-вторых, тарифы на тепло и горячую воду будут меняться до конца отопительного сезона. В-третьих, после консультаций с Правительством и депутатами НКРЕКП принял решение об ограничении тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр”.

Кроме того, Правительство совместно с комитетом Верховной Рады будет инициировать принятие законопроекта о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления. По словам премьера, это обеспечит справедливость формирования цены на распределение.

Глава Правительства отметил, что штрафы и пеня за несвоевременно уплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут.

Теги: цены на газ, Денис Шмыгаль

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