Covid-19 Украина

обновлено 05.11.2020 в 16:02

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Премьер Швеции ушел на самоизоляцию

В четверг, 5 ноября, премьер-министр Швеции Стефан Левен самоизолировался из-за контакта с вероятным больным коронавирусом.

Четверг, 5 ноября 2020, 16:36

Об этом сообщает издание Reuters.

Политик заявил, что идет на карантин из-за того, что человек из его близкого окружения контактировала с больным коронавирусом.

По словам Левена, контактирующий человек получил отрицательный тест на коронавирус, но это не значит, что он не мог быть переносчиком болезни. Врач рекомендовал политику и его жене самоизолироваться.

“Я продолжаю работать дистанционно. Мы чувствуем себя хорошо и не имеем никаких симптомов”, – отметил премьер.

Также Левен призвал граждан Швеции беречь себя и работать дистанционно, если есть такая возможность. Премьер напомнил, что эпидемиологическая ситуация в Швеции напряженная, поэтому людям с симптомами ОРВИ нужно немедленно минимизировать контакты с внешним миром.

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Теги: Коронавирус, Левен, Швеція

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