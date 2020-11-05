Премьер Швеции ушел на самоизоляцию

Об этом сообщает издание Reuters.
Политик заявил, что идет на карантин из-за того, что человек из его близкого окружения контактировала с больным коронавирусом.
По словам Левена, контактирующий человек получил отрицательный тест на коронавирус, но это не значит, что он не мог быть переносчиком болезни. Врач рекомендовал политику и его жене самоизолироваться.
“Я продолжаю работать дистанционно. Мы чувствуем себя хорошо и не имеем никаких симптомов”, – отметил премьер.
Также Левен призвал граждан Швеции беречь себя и работать дистанционно, если есть такая возможность. Премьер напомнил, что эпидемиологическая ситуация в Швеции напряженная, поэтому людям с симптомами ОРВИ нужно немедленно минимизировать контакты с внешним миром.
- Правительство Дании во главе с премьер-министром Метте Фредериксеном переходит на дистанционную работу, потому что у министра юстиции подтвердили коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус что ушел на карантин после того, как узнал, что контактировал с больным COVID-19.