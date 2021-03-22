Об этом он написал в Facebook.
Словацкий премьер пишет, что готов покинуть пост главы правительства, но при этом хочет остаться его членом. Также он потребовал отставки министра экономики Рихарда Сулико и юстиции Марии коликов. Кроме того, он хочет, чтобы младший партнер по коалиции, партия “Свобода и справедливость” (SaS), отказался от одного места в кабинете министров.
В SaS заявили, что ценят согласие Матовича на отставку, поскольку это открывает пространство для переговоров. Однако там не согласны со всеми предложенными условиями и видят в них намерения личной мести политическим соперникам.
Партия настроена отозвать всех своих министров и выйти из коалиции, если до 24 марта не будет достигнута договоренность.
- 3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович опозорился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.
- Министерство иностранных дел Украины ответило премьеру Словакии Игорю Матович. От премьера Словакии требовали извинений.
- В четверг, 4 марта, Матович публично извинился перед украинцами за некорректную шутку об “обмене Закарпатья на российскую вакцину”.
- 12 марта министр охраны здоровья Словакии Марек Крайчи подал в отставку на фоне критики общества и парламентариев после закупки российской вакцины от коронавируса “Спутник V”.