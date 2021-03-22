Премьер-министр Словакии Игорь Матович готов уйти в отставку. Такое заявление он сделал на фоне скандального обещания подарить России Закарпатье в обмен на вакцину "Спутник V".

Об этом он написал в Facebook.

Словацкий премьер пишет, что готов покинуть пост главы правительства, но при этом хочет остаться его членом. Также он потребовал отставки министра экономики Рихарда Сулико и юстиции Марии коликов. Кроме того, он хочет, чтобы младший партнер по коалиции, партия “Свобода и справедливость” (SaS), отказался от одного места в кабинете министров.

В SaS заявили, что ценят согласие Матовича на отставку, поскольку это открывает пространство для переговоров. Однако там не согласны со всеми предложенными условиями и видят в них намерения личной мести политическим соперникам.

Партия настроена отозвать всех своих министров и выйти из коалиции, если до 24 марта не будет достигнута договоренность.