Об этом сообщает словацкая ежедневная газета Nový Čas.
“Накануне Святой недели, которую мы отмечаем как символ страданий, жертвенности и прощения, я решил сделать жест прощения людям, которые политически требовали моей отставки с поста премьер-министра”, – сказал он на пресс-конференции.
Матович заявил, что отказывается от всех предыдущих вариантов своей отставки, которой требуют другие члены правящей словацкой коалиции, и предложил своему соратнику по партии “Обычные люди” министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями.
Хегер уже подтвердил готовность занять должность премьера.
Политический кризис в Словакии начался после того, как Матович без согласования с коалицией купил российскую вакцину “Спутник V”, которая еще не была одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. Кроме того, 3 марта Матович опозорился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.
В четырехпартийной правящей коалиции начался раскол. Две партии – “За людей” и “Свобода и солидарность” – заявили, что покинут правительство, если не произойдет перестановка в кабинете министров и Матович не покинет пост.
За последние 10 дней шесть министров подали в отставку, чтобы заставить самого Матовича действовать. Кроме того, после того, как глава партии “Свобода и солидарность” Ричард Сулик ушел в отставку с поста министра экономики, вся партия покинула правительство.
Матович заявил, что больше не будет требовать, чтобы его партнеры по коалиции выполняли какие-либо ультиматумы, которые он поставил для своей отставки неделю назад. В их число входило условие, что Сулик не вернется в правительство.
- Министерство иностранных дел Украины ответило премьеру Словакии Игорю Матович. От премьера Словакии требовали извинений.
- В четверг, 4 марта, Матович публично извинился перед украинцами за некорректную шутку об “обмене Закарпатья на российскую вакцину”.
- 12 марта министр охраны здоровья Словакии Марек Крайчи подал в отставку на фоне критики общества и парламентариев после закупки российской вакцины от коронавируса “Спутник V”.
- 22 марта Матович заявил, что готов уйти в отставку. Такое заявление он сделал на фоне скандального обещания подарить России Закарпатье в обмен на вакцину “Спутник V”.