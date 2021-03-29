Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил в воскресенье, что уйдет в отставку на фоне политического кризиса, вызванного покупкой российской COVID-вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает словацкая ежедневная газета Nový Čas.

“Накануне Святой недели, которую мы отмечаем как символ страданий, жертвенности и прощения, я решил сделать жест прощения людям, которые политически требовали моей отставки с поста премьер-министра”, – сказал он на пресс-конференции.

Матович заявил, что отказывается от всех предыдущих вариантов своей отставки, которой требуют другие члены правящей словацкой коалиции, и предложил своему соратнику по партии “Обычные люди” министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями.

Хегер уже подтвердил готовность занять должность премьера.

Политический кризис в Словакии начался после того, как Матович без согласования с коалицией купил российскую вакцину “Спутник V”, которая еще не была одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. Кроме того, 3 марта Матович опозорился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.

В четырехпартийной правящей коалиции начался раскол. Две партии – “За людей” и “Свобода и солидарность” – заявили, что покинут правительство, если не произойдет перестановка в кабинете министров и Матович не покинет пост.

За последние 10 дней шесть министров подали в отставку, чтобы заставить самого Матовича действовать. Кроме того, после того, как глава партии “Свобода и солидарность” Ричард Сулик ушел в отставку с поста министра экономики, вся партия покинула правительство.

Матович заявил, что больше не будет требовать, чтобы его партнеры по коалиции выполняли какие-либо ультиматумы, которые он поставил для своей отставки неделю назад. В их число входило условие, что Сулик не вернется в правительство.