Об этом он написал в Twitter.
“Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на 4 года. Больше задержек и возражений от мейнстримовых СМИ добавляют к окончательному триумфу президента. Поздравляю Республиканскую партию с сильными результатами по всей стране”, – написал он.
- Сегодня, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев. Как проходит голосование читайте в материале #Букв.