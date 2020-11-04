Премьер-министр Словении Янез Янша заранее поздравил Дональда Трампа с победой в президентских выборах в США, до завершения подсчета голосов.

Об этом он написал в Twitter.

“Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на 4 года. Больше задержек и возражений от мейнстримовых СМИ добавляют к окончательному триумфу президента. Поздравляю Республиканскую партию с сильными результатами по всей стране”, – написал он.