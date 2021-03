Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел во время пресс-конференции политика во вторник, 9 марта.

На прошлой неделе в стране были арестованы трое министров за участие в перевороте семь лет тому назад.

В связи с этим журналисты спросили у премьера о списке потенциальных кандидатов на вакантные должности в правительстве.

Подобные вопросы раздражили его.

“Есть еще что спросить? Не знаю, не видел. Разве это не то, что премьер-министр должен знать в первую очередь?” – заявил он возле трибуны.

После этого Прают Чан-Оча прервал пресс-конференцию, взял бутылочку со средством для дезинфекции рук, подошел к журналистам и распылил на них антисептик.

Впоследствии камеры зафиксировали, как он раздраженно общался с той же группой журналистов.

Thai prime minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avert answering questions on the latest cabinet pic.twitter.com/nZyMgcou58

— Reuters (@Reuters) March 9, 2021