Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

На днях журнал Trendi опубликовал интервью с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Материал сопровождали кадры из ее фотосессии для журнала.

На опубликованном журналом фото Марин позирует в застегнутом пиджаке на голое тело.

За несколько дней пост собрал более 23 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев. Все это время происходило активное обсуждение фото в соцсетях и не только. Некоторые критиковали и травили Марин за то, что появление в таком виде якобы является неуместным для человека, занимающего должность главы правительства.

Одновременно немало пользователей выступили в защиту премьера. Мужчины и женщины публиковали фотографии в пиджаках на голое тело, сопровождая посты тегами #imwithsanna (#яссанной) и #naisvihanäkyväksi (#вижуненавистькженщинам). Сейчас только в Instagram можно найти почти 1,5 тысячи таких фото.

Среди исследователей гендерных вопросов и СМИ мнения разделились. Некоторые считают, что это фото было спланированной акцией Санны Марин, целью которой было привлечь внимание к тому, что женщин, какую бы должность они не занимали, объективируют, и призвать к равенству. На это намекает и тема интервью: в нем Марин рассказывает о том, как это — быть молодой женщиной, которая возглавляет правительство. Другие же считают, что этот шаг ухудшает ее репутацию как политика и вряд ли в нем есть упомянутый подтекст.

Сама Санна Марин пока не комментировала скандал вокруг фотографии.