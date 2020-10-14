Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
На днях журнал Trendi опубликовал интервью с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Материал сопровождали кадры из ее фотосессии для журнала.
На опубликованном журналом фото Марин позирует в застегнутом пиджаке на голое тело.
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Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin 💪🖤⠀ ⠀ Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin:⠀ ⠀ ”On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat.” ⠀ ⠀ Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! 💎 ⠀ ⠀ Kuva: @jonaslundqvist⠀ Tyyli: @suvipout
За несколько дней пост собрал более 23 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев. Все это время происходило активное обсуждение фото в соцсетях и не только. Некоторые критиковали и травили Марин за то, что появление в таком виде якобы является неуместным для человека, занимающего должность главы правительства.
Одновременно немало пользователей выступили в защиту премьера. Мужчины и женщины публиковали фотографии в пиджаках на голое тело, сопровождая посты тегами #imwithsanna (#яссанной) и #naisvihanäkyväksi (#вижуненавистькженщинам). Сейчас только в Instagram можно найти почти 1,5 тысячи таких фото.
Среди исследователей гендерных вопросов и СМИ мнения разделились. Некоторые считают, что это фото было спланированной акцией Санны Марин, целью которой было привлечь внимание к тому, что женщин, какую бы должность они не занимали, объективируют, и призвать к равенству. На это намекает и тема интервью: в нем Марин рассказывает о том, как это — быть молодой женщиной, которая возглавляет правительство. Другие же считают, что этот шаг ухудшает ее репутацию как политика и вряд ли в нем есть упомянутый подтекст.
Сама Санна Марин пока не комментировала скандал вокруг фотографии.
- Напомним, в декабре прошлого года в Финляндии избрали премьер-министром 34-летнюю Санну Марин. Она стала самым молодым в мире главой правительства.
- #Буквы рассказывали интересные факты о самом молодом в мире премьере.
- В августе 2020 Санна Марин вышла замуж.