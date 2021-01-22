Премьеру нового фильма "No Time To Die" ("Не время умирать") об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в третий раз из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Изначально премьера картины планировалась на 3 апреля 2020 года. Ее перенесли на ноябрь 2020 года, а впоследствии на 2 апреля 2021 года (из-за пандемии коронавируса).

Согласно сообщению на сайте и в соцсетях франшизы, теперь выход ленты “No Time To Die” запланирован на 8 октября 2021 года.

Лента “Не время умирать” станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крэйг.

В фильме также снимались Леа Сейду, Рами Малек, Наоми Харрис, Джеффри Райт, Кристоф Вальц и другие.

По сюжету Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помочь в поисках пропавшего ученого. Миссия по его спасению оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.

Предыдущий фильм бондианы под названием “007: Спектр” вышел в 2015 году и собрал в мировом прокате почти 900 млн долларов.