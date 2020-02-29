Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Соответствующее объявление Саймондс сделала в своем Instagram. Девушка написала, что они с Джонсоном обручились в конце прошлого года, а ребенок должен появиться на свет в начале лета.

“Многие из вас уже знают, но для моих друзей, которые до сих пор не знают, мы обручились в конце прошлого года… И у нас родиться ребенок в начале лета”, – проинформировала Саймондс.

Официальное объявление пара сделала также через пресс-секретаря.

Стоит отметить, что 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс – первая в истории Британии неженатая пара, которая живет в премьерской резиденции на Даунинг-Стрит, 10.

Кроме того, за последние 174 года между британским премьером и его супругой никогда не было такой разницы в возрасте.

Для Бориса Джонсона это будет уже третий брак. От второго брака с адвокатом Мариной Уилер у политика есть четверо детей.

О романтических отношениях Джонсона и Саймондс стало известно в начале 2019 года. Познакомились же они в 2012 году: девушка работала в штабе Джонсона на перевыборах мэра Лондона. Джонсон был одним из кандидатов — и выборы выиграл.

До августа 2018 года Саймондс была главой пресс-департамента Консервативной партии. В июле 2019-го девушка переехала вместе с Джонсоном в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.