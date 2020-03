Об этом сообщает британский телевизионный канал Sky News со ссылкой на пресс-службу политика.

Кроме того, данную информацию подтвердил сам Джонсон в своем Twitter.

По словам политика, в последние сутки у него появились легкие симптомы заболевания (температура и устойчивый кашель). По совету врача он сделал тест, который показал положительный результат.

“Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи в рамках борьбы с этим вирусом. Вместе мы победим”, — написал Джонсон.

Свой пост он сопроводил хэштегом #StayHomeSaveLives (“Оставайтесь дома, спасите жизни”).

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020