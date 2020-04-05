Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает BBC News.

“По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов”, – сказала пресс-секретарь.

Отмечается, что у Джонсона “сохраняются постоянные симптомы коронавируса”.

“Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через десять дней после положительного результата теста на вирус”, – отметила пресс-секретарь.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.