В пятницу, 3 июля, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку.

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Отмечается, что решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу “немедленно”.

“В ближайшие часы будет назначен новый премьер-министр”, – сказал президент.

Макрон и Филипп сегодня провели переговоры с глазу на глаз, после чего был обнародован пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства.

Решению предшествовали несколько недель интенсивных консультаций по определению “нового пути” до конца пятилетнего срока Макрона.

Что же касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.