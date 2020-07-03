Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Отмечается, что решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу “немедленно”.
“В ближайшие часы будет назначен новый премьер-министр”, – сказал президент.
Макрон и Филипп сегодня провели переговоры с глазу на глаз, после чего был обнародован пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства.
Решению предшествовали несколько недель интенсивных консультаций по определению “нового пути” до конца пятилетнего срока Макрона.
Что же касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.
- В январе этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подает в отставку.