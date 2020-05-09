Covid-19 Украина

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Премьер Грузии назвал Саакашвили «политическим авантюристом»

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

Суббота, 9 мая 2020, 13:32

Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает издание “Новости-Грузия”.

Гахария пояснил, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, “как защитить наши отношения от авантюристов”.

“Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили бы под угрозу эти отношения. Это для нас важнее всего. Впоследствии обязательно, чтобы кто-то, кем-бы он ни был, сказал, что будет обеспечено то, чтобы в будущем не продолжилось бы вмешательство в дела другой страны, как он сдержит Михаила Саакашвили, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии”, – сказал Гахария.

Премьер добавил, что опасается “вмешательства во внутренние дела Грузии” со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

Одновременно он подчеркнул, что после губернаторства политика в Одессе, Грузии и Украине потребовалось приложить большие усилия, чтобы “вернуть отношения в рамки нормального, стратегического союзничества”.

Ранее стало известно, что Грузия намерена отозвать своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

  • 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.
  • Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.
Теги: Грузия

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