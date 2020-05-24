Премьер Испании рассказал, когда туристы смогут посетить страну

В Испании приняли решение разрешить туристам въезжать в страну с июля.

Об этом сказано в материале европейского издания Brussele Times.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну.

“Как вы знаете, Испания принимает более 80 миллионов посетителей в год. С июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на безопасных условиях”, – сказал он на пресс-конференции.

Санчес отметил, что туристы уже могут строить планы связаны с посещением Испании.

Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.

По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.