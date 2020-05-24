Covid-19 Украина

обновлено 24.05.2020 в 13:02

Всего:

20986(+406)

Болеют:

13261(+406)

Выздоровели:

7108(+344)

Умерло:

617(+12)

14:12 В Киеве усиливают меры безопасности из-за акции протеста «Стоп реванш»
13:55 Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
13:34 В ЕС призвали обвинить боевиков ИГИЛ в военных преступлениях
13:30 The New York Times опубликовала имена жертв COVID-19 в США
13:18 Премьер Испании рассказал, когда туристы смогут посетить страну
12:13 В Иране 107-летняя женщина выздоровела от COVID-19
11:27 Степанов рассказал, когда на работу смогут выйти пожилые люди
11:15 Полиция Гонконга разогнала протест слезоточивым газом
10:53 В Украине за сутки 406 новых случаев COVID-19
10:50 Ким Чен Ын привел войска в состояние повышенной готовности
10:26 Премьеру Израиля Нетаньяху грозит суд
07:59 С 1 июня вновь откроются музеи Ватикана
07:41 Украинские военные в зоне ООС ликвидировали 4 боевика
07:21 Сегодня на западе Украины дожди
04:45 Как Япония преодолела пик COVID-19 без жесткого карантина и массового тестирования
01:36 В Ровенской области – вспышка COVID-19 в интернате для престарелых
01:00 Рядом с телом депутата Давиденко найден пистолет, – Офис генпрокурора
00:26 Робот-собака от Boston Dynamics учится пасти овец в Новой Зеландии: видео

23 мая

23:55 В Испании объявили о возобновлении в июне футбольного чемпионата
23:19 Во время пандемии состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд, – Forbes
22:57 В США объявили о гранте на $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации
22:22 Потап и Настя Каменских обменялись поздравлениями с годовщиной свадьбы
22:00 После карантина билеты на поезда дорожать не будут, – Криклий
21:36 В Иерусалиме после двухмесячного карантина откроют Храм Гроба Господня
21:32 «Мотор Сич» продлила отмену внутренних и международных рейсов
21:16 Опра Уинфри похвасталась капустой, которую вырастила во время карантина
20:59 В Украину возвращаются 600 моряков, работавших на круизных лайнерах
19:19 Авиакатастрофа в Пакистане: власти сообщили о двух выживших
18:54 К ослаблению карантина не готовы только шесть областей
18:47 Франция введет двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Британии
18:17 Испания анонсировала туристический сезон с 1 июля
18:00 «Википедия» будет бороться с «токсичным поведением» своих редакторов
17:49 В Москве мужчина захватил заложников в банке, его задержали

Премьер Испании рассказал, когда туристы смогут посетить страну

В Испании приняли решение разрешить туристам въезжать в страну с июля.

Воскресенье, 24 мая 2020, 13:18

Об этом сказано в материале европейского издания Brussele Times.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну.

“Как вы знаете, Испания принимает более 80 миллионов посетителей в год. С июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на безопасных условиях”, – сказал он на пресс-конференции.

Санчес отметил, что туристы уже могут строить планы связаны с посещением Испании.
Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.

По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.

Теги: Испания, Коронавирус, карантин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!