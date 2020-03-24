Об этом сообщают #Буквы.

Вечером 23 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время внеочередного заседание правительство приняло решение 12 часов следующего дня запретить гражданам покидать Украину с туристической целью.

Такое заявление главы правительства вызвало бурную реакцию в Сети. Юристы заявляли, что решение Кабинета Министров запретить гражданам Украины покидать страну на время карантина является противоправным и противоречит 33-ей статье Конституции.

Спустя некоторое время после публикации премьер-министр исправил свой пост. В новой версии сообщения речь шла уже не о запрете покидать страну, а об ограничении возможности совершения туристических поездок.

Позднее в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV премьер-министр снова сообщил о решении правительства ограничить перемещение граждан Украины за границу.

“Сегодня мы приняла решение по ограничению, скажем, разрешений перемещать туристические группы граждан Украины за границы Украины, чтобы максимально сократить туристический поток, который является одним из источников занесения вируса”, — сказал он.

<noscript><iframe title="Чрезвычайное положение в Украине: премьер Шмыгаль об условиях введения | Свобода слова" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LKyXter8EFk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На видео с 2:50 мин.

Стоит отметить, что в постановлении, принятом Кабмином, речь идет не о запрете покидать страну или об ограничении туристических поездок. Этот документ регулирует деятельность аэропортов.

В соответствии с постановлением правительства, всем аэропортам страны, кроме “Борисполя” (и аэропорта во Львове как резервного) запрещено принимать и отправлять воздушные суда, которые выполняют пассажирские перевозки лиц, осуществляющих путешествие с туристической целью.