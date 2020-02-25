Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал другие государства не ограничивать передвижение итальянцев, поскольку это "несправедливо".

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Как сообщалось ранее, пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Во вторник, 25 февраля, Джузеппе Конте, выступая в штабе гражданской защиты, призвал другие государства не ограничивать передвижение граждан Италии.

“Было бы несправедливо, чтобы от иностранных государств исходили ограничения. Мы не можем принять это. Наши сограждане могут уехать безопасно, для себя и для других”, — заявил он.

Также премьер-министр подчеркнул, что Италия придерживается политики максимальной защиты и контролирует ситуацию.

“Италия, благодаря своей превосходной системе здравоохранения и политике максимальной защиты и строгости в области здравоохранения, может безопасно отправлять своих граждан в безопасное место. Это послание, которое мы хотим направить в Европейский Союз и в мир”, — добавил он.