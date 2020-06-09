Об этом он написал в своем Facebook.
“Мы только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Они негативные у всех нас. Мы также получили отрицательные результаты вчера”, – заявил Пашинян.
По его словам, его семье сначала стоит пересмотреть все сроки и причины заражения и окончательно подтвердить выздоровления.
Премьер также добавил, что уже вернулся к полноценной работе главы правительства Армении.
- 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян получил положительный результат на коронавирус.