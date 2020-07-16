Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Пару венчали в церкви Маглеби на датском острове Зеландия. Там влюбленные отдыхали.

Церемония продолжалась около 40 минут.

За год 42-летняя невеста и 55-летний жених трижды переносили свадебное торжество. Они хотели пожениться еще в июне прошлого года, но перенесли свадьбу из-за досрочных парламентских выборов, в результате которых Фредериксен и стала премьером.

Потом свадьбу запланировали на 18 июля, однако на эту дату пришелся чрезвычайный саммит Евросоюза в Брюсселе. Фредериксен, как представитель Дании, должна там присутствовать.

Потому свадьбу перенесли в третий раз, и на этот раз все получилось.

Местные журналисты разузнали, что у премьер-министра была небольшая свадьба – на 90 человек.