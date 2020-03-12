У супруги премьер-министра Канады Джастин Трюдо появились легкие симптомы болезни. Пара сдала анализы на коронавирус и находится в самоизоляции.

Соответствующее заявление опубликовал в Twitter директор по коммуникациям офиса премьер-министра Канады Камерон Ахмад.

“У вернувшейся накануне из Лондона, Великобритания жены премьер-министра Софи Грегуар Трюдо появились легкие симптомы, похожие на грипп, включая низкую температуру вечером. Она немедленно обратилась за медицинской помощью и проходит тест на вирус COVID-19”, — говорится в заявлении.

В Офисе Трюдо отметили, что до тех пор, пока результаты тестирования не будут известны, супруга премьер-министра будет находиться в самоизоляции у себя дома. Ее симптомы болезни утихли.

Семейный врач посоветовал Трюдо также оставаться дома “из-за предосторожности”. Премьер-министр будет участвовать в запланированных встречах дистанционно.