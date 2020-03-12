Соответствующее заявление опубликовал в Twitter директор по коммуникациям офиса премьер-министра Канады Камерон Ахмад.
“У вернувшейся накануне из Лондона, Великобритания жены премьер-министра Софи Грегуар Трюдо появились легкие симптомы, похожие на грипп, включая низкую температуру вечером. Она немедленно обратилась за медицинской помощью и проходит тест на вирус COVID-19”, — говорится в заявлении.
В Офисе Трюдо отметили, что до тех пор, пока результаты тестирования не будут известны, супруга премьер-министра будет находиться в самоизоляции у себя дома. Ее симптомы болезни утихли.
Семейный врач посоветовал Трюдо также оставаться дома “из-за предосторожности”. Премьер-министр будет участвовать в запланированных встречах дистанционно.
“Премьер-министр проведет день на брифингах, телефонных звонках и виртуальных встречах из дома, включая беседу с другими мировыми лидерами и участие в специальной дискуссии в кабинете министров Covid-19”, — сказали в своем кабинете.
- В Украине подтверждены уже три случая случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.