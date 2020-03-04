Об этом сообщает The Guardian.

Накануне стало известно, что премьер-министр Британии Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс обручились и ждут ребенка.

Во вторник, 3 марта, Борис Джонсон сообщил, что должен взять отпуск по уходу за ребенком этим летом, когда в их семье ожидается пополнение. Когда журналисты спросили его об этом, премьер-министр ответил, что это может “лишить его права на две недели отдыха”.

Известно, что исполнять обязанности Джонсона будет Доминик Рааб, первый госсекретарь и министр иностранных дел.

Стоит отметить, что 55-летний политик является отцом как минимум пятерых детей. Хотя Джонсон и Саймондс уже продолжительное время живут вместе на Даунинг-стрит, политик все еще не разведен со своей второй женой, Мариной Уилер, с которой у него четверо совместных детей. Также у премьер-министра есть младшая дочь с Хелен Макинтайр, консультантом по искусству, и он неоднократно отказывался отвечать на вопросы о том, есть ли у него еще дети.