Об этом он сказал во время презентации государственного мобильного приложения “Дія”, сообщают #Буквы.
“Наша цель – в течение следующих трех лет оцифровать абсолютно все государственные услуги”, – заявил премьер-министр.
50 услуг станут доступными онлайн уже в этом году.
“Мы начали с элементарного – чтобы в ваш смартфон закачать самые нужные документы. Больше того, мы расширяем функционал документов. Это значит, что по водительским правам можно будет, например, купить билет на самолет. Все лишние условности должны уйти в прошлое”, – заявил Алексей Гончарук.
По его словам, для этого в каждом государственном органе планируют ввести должность руководителя цифровой трансформации.
“Сейчас мы стартуем, но планируем каждую неделю выдавать новые решения. Для этого нужна структура. Это значит, что в каждом министерстве, органе государственной власти, областной государственной администрации должен быть человек, ответственный за цифровизацию – CDTO [Chief Digital Transformation Officer]”, – сказал он.
При этом Гончарук отметил, что украинцы крайне редко пользуются онлайн услугами.
“Только 9% украинцев пользуются онлайн-услугами. Соответственно 91% их не использует. За следующие три года хотим научить как минимум 6 млн украинцев цифровым навыкам”, – сказал премьер-министр.
Напомним, что Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.
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