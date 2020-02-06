Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в 2020 году перевести в онлайн режим 50 самых популярных государственных услуг.

Об этом он сказал во время презентации государственного мобильного приложения “Дія”, сообщают #Буквы.

“Наша цель – в течение следующих трех лет оцифровать абсолютно все государственные услуги”, – заявил премьер-министр.

50 услуг станут доступными онлайн уже в этом году.

“Мы начали с элементарного – чтобы в ваш смартфон закачать самые нужные документы. Больше того, мы расширяем функционал документов. Это значит, что по водительским правам можно будет, например, купить билет на самолет. Все лишние условности должны уйти в прошлое”, – заявил Алексей Гончарук.

По его словам, для этого в каждом государственном органе планируют ввести должность руководителя цифровой трансформации.

“Сейчас мы стартуем, но планируем каждую неделю выдавать новые решения. Для этого нужна структура. Это значит, что в каждом министерстве, органе государственной власти, областной государственной администрации должен быть человек, ответственный за цифровизацию – CDTO [Chief Digital Transformation Officer]”, – сказал он.

При этом Гончарук отметил, что украинцы крайне редко пользуются онлайн услугами.

“Только 9% украинцев пользуются онлайн-услугами. Соответственно 91% их не использует. За следующие три года хотим научить как минимум 6 млн украинцев цифровым навыкам”, – сказал премьер-министр.

Напомним, что Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.