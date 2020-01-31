Об этом премьер-министр сообщил в своем Telegram-канале.
“Поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса из Китая. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтверждено случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. Дополнительно МИД, ДСНС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции”, — написал он.
Помимо этого, к 3 февраля министерство охраны здоровья должно подготовить четкий план действий для недопущения заноса вируса и распространения его на территории Украины.
“Также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств. Председателя ОГА и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне”, — добавил Гончарук.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.
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