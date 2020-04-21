Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По мнению главы правительства, в первую очередь карантин следует смягчать на некритичных объектах инфраструктуры.

Денис Шмыгаль считает, что некритичные объекты сыграют роль в стабилизации украинской экономики.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что людям необходимо рассказать четкий план действий по смягчению карантина.

“Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин “, – говорит он.

При этом Премьер-министр также подчеркнул, что в карантин в Украине был введен вовремя, поэтому критической ситуации с количеством больных удается избежать.

Накануне главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Украины Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в стране до 12 мая.