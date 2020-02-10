Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при принятии кадровых решений в Правительстве советуется с главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником Президента Андреем Ермаком.

Об этом Гончарук заявил в эфире программы “Факты недели” на ICTV.

“Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака — ред.), поэтому я с ними советуюсь. Вот такое влияние они и имеют”, — сказал он.

В то же время Гончарук отметил, что он является Премьером и решает, какие кандидатуры министров вносить в Парламент.

“Поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде”, — сказал Гончарук.

Он отметил, что информация о том, что якобы собеседования на членов Кабмина проходят в Офисе Президента, не отвечает действительности.

“Они проходят в Правительстве, и только тогда, когда мне нужен совет Президента, когда я уже хочу представить кандидатов, которых бы я предлагал поддержать Парламенту, я иду и советуюсь с Президентом, как лидером нашей политической команды”, — добавил Гончарук.