После ослабления карантинных мероприятий Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам и с новым социальным поведением.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

“Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению”, – написал Шмыгаль.

По его словам, ослабление карантина не означает, что угроза пандемии миновала.

“Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина”, – отметил премьер.