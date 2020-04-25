Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
“Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению”, – написал Шмыгаль.
По его словам, ослабление карантина не означает, что угроза пандемии миновала.
“Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина”, – отметил премьер.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений.
- По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.