Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Сегодня Украина проходит пик и так называемое плато, когда уже 17 дней подряд у нас количество заболеваний приблизительно одинаковая каждый день. Варьируется в рамках приемлемых, скажем, показателей”, — сказал он.

Также премьер-министр напомнил, что 4 мая Кабинет Министров принял решение продлить карантин в стране, ослабив некоторые меры.

4 мая глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина может достичь пика заболеваемости коронавирусом до середины мая.

Ранее Главсанврач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко информировал, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.