Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
“Сегодня Украина проходит пик и так называемое плато, когда уже 17 дней подряд у нас количество заболеваний приблизительно одинаковая каждый день. Варьируется в рамках приемлемых, скажем, показателей”, — сказал он.
Также премьер-министр напомнил, что 4 мая Кабинет Министров принял решение продлить карантин в стране, ослабив некоторые меры.
4 мая глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина может достичь пика заболеваемости коронавирусом до середины мая.
Ранее Главсанврач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко информировал, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.
- Министерство охраны здоровья заявляло, что опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. То есть 24-29 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что пик пандемии коронавируса в Украине наступит в 20-х числах апреля.