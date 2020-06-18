В Лондоне автомобиль Jaguar, в котором находился премьер Великобритании Борис Джонсон, попал в аварию.

Об этом сообщает Sky news.

Инцидент произошел днем 17 июня на площади Парламента, когда один из участников протеста в поддержку курдских повстанцев выбежал на дорогу.

Автоколонна из кортежа премьера резко затормозила. Полицейский автомобиль Range Rover из группы сопровождения протаранил заднюю часть автомобиля премьер-министра. От удара на машине Джонсона осталась вмятина.

Протестующего, действия которого стали причиной ДТП, задержали.

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.