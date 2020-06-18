Об этом сообщает Sky news.
Инцидент произошел днем 17 июня на площади Парламента, когда один из участников протеста в поддержку курдских повстанцев выбежал на дорогу.
Автоколонна из кортежа премьера резко затормозила. Полицейский автомобиль Range Rover из группы сопровождения протаранил заднюю часть автомобиля премьер-министра. От удара на машине Джонсона осталась вмятина.
Протестующего, действия которого стали причиной ДТП, задержали.
27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.
После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.
- Борис Джонсон вернулся к работе 26 апреля, переболев перед этим Covid-19. Он рассказал, что его жизнь была под угрозой. У Саймондс также были симптомы болезни, но она быстро выздоровела.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после того, как переболел коронавирусом COVID-19, у него ухудшилось зрение и пришлось надеть очки.