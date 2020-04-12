Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19, выписали из лондонской больницы Сент-Томас.

Об этом сообщает британское агентство ВВС со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Политик не сразу вернется к работе: Джонсон продолжит восстановление в своей загородной резиденции Чекерс.

“Премьер-министр был выписан из больницы для продолжения восстановления в резиденции Чекерс. Согласно совету его медицинской команды, премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хотел бы поблагодарить всех сотрудников больницы Сент-Томас за ту замечательную помощь, которая ему была оказана”, – говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте правительства Британии.

55-летний Джонсон был доставлен в больницу в прошлое воскресенье – спустя 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. Он провел три ночи в реанимации. В четверг же Джонсона перевели в обычную палату.

Впоследствии политик заявил, что обязан своей жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения, информирует агентство Reuters.

“Я бесконечно им благодарен. Им я обязан жизнью”, – подчеркнул Джонсон в своем первом публичном заявлении после улучшения состояния здоровья.

Стоит отметить, что симптомы коронавируса проявлялись и у беременной невесты Джонсона – Керри Саймондс.

“На прошлой неделе были действительно очень темные времена. Мое сердце тянется ко всем, кто находится в подобных ситуациях и беспокоится о своих близких”, – написала она в своем Twitter, комментируя сообщение о выписке Джонсона из больницы.

Саймондс также поблагодарила медиков за их усилия.