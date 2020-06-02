Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф за нарушение карантинных ограничений - он не носил маску и курил в помещении. Сумма штрафа - 3000 леев (617 евро).

Об этом сообщает государственное новостное агентство Agerpres.

Штраф премьер заплатил после того, как в соцсетях распространили фотографию, сделанную во дворце Виктории. Он вместе с другими членами кабинета министров сидит вокруг стола. Кстати, никто из присутствующих не был в маске, а Людовик Орбан при этом курил.

В своем заявлении Орбан признал нарушение правил карантина, заявив, что некоторые члены кабинета собрались в его офисе после долгого рабочего дня в день его 57-летия.

По словам Орбана, он заплатил максимальный штраф.

После 60 дней строгого карантина во время чрезвычайного положения, которое истекло 15 мая, правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный строгий режим, когда ношение масок является обязательным в общественном транспорте и в закрытых общественных местах. Курение в помещении запрещено в Румынии с 2016 года.